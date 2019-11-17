Çorum'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum-Ankara kara yolununun 7'nci kilometresindeki kavşakta talihsiz bir kaza yaşandı. Fahri Erer'in kullandığı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Çelebi Çınar idaresindeki mandalina yüklü tıra çarptı.

ARAÇ TIRIN ALTINA GİRDİ

Kontrolden çıkan araç, hızla tırın altına girdi. Çevrede olaya tanık olan sürücüler hemen durumu ekiplere bildirdi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, tırın altına giren araçtaki sürücü ile beraberindeki Saliha ve Yunus Erer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇTAN ÇIKARILDI

Ağır yaralanan Hanife Erer, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.