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Çorum'da kırmızı ışıkta trafik kazası

Kaygan yolda duramayan sürücü ışıklarda bekleyen araçlara çarptı.

DHA | 06.06.2019 - 21:08..
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Kaza, akşam saatlerinde Çorum - Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

Çorum'da kırmızı ışıkta trafik kazası

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Çorum'da kırmızı ışıkta trafik kazası VİDEO

Çorum'da kırmızı ışıkta trafik kazası

ARACI DURDURAMADI

Kaza anını anlatan otobüste yolcu olarak bulunan Hasan Demir, "Çorum'dan yeni yola çıkmıştık ilerlerken kavşağa gelidğimizde önümüzde araçlar vardı. Şoför frene bassa da aracı durduramadı ve önümüzdeki otomobillere çarptı. Yol kaygandı" dedi.

Çorum'da kırmızı ışıkta trafik kazası

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