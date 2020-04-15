taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8347
Euro
7.4891
Altın
1718.99
Borsa
98549.8
Gram Altın
377.863
Bitcoin
47123.7

Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören sağlık görevlisi ile anne ve babası sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 8 Nisan tarihinde hastane personeli Emsaliye Bizet ile anne ve babası koronavirüs teşhisiyle, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SAĞLIK GÖREVLİSİ İLE ANNE VE BABASI KORONAYI YENDİ

6 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören aile, salgını yenerek taburcu edildi.

Başhekim Uzman Doktor Fatma Özak Batıbay, Hastane Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak ve hastane personelleri Emsaliye Bizet'e çiçek hediye etti.

Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi ViDEO

TEDAVİ SÜREÇLERİ EVLERİNDE DEVAM EDECEK

Mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu edilen aile, hastaneden ayrıldı.

3 hastanın 14 gün boyunca evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği belirtildi.

Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi

Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi

Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi

İlginizi Çekebilir
Bursa'da belediye görevlisinin Batalla sevdası
Korona nedeniyle dezenfekte çalışması yapan görevli, tulumuna Bursaspor'un oyuncularından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı.
Karaman'da bekçilerden elinde tüfekle kaçan şahıs yakalandı
Devriye gezen bekçilerden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı
İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması saat 08.00’de uygulamaya konuldu.
Kaş ilçesinde koronavirüs vakası görülmedi
Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, ilçede şu ana kadar korona vakaso görülmediğini belirtirken, ilçeye giriş ve çıkışlar kontroll sağlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
203
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
230
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
79
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
Sağlık personeline saldırının cezası artıyor
131
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
Çernobil’de 10 gündür süren orman yangını söndürüldü
10
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir