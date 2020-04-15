Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 8 Nisan tarihinde hastane personeli Emsaliye Bizet ile anne ve babası koronavirüs teşhisiyle, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
SAĞLIK GÖREVLİSİ İLE ANNE VE BABASI KORONAYI YENDİ
6 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören aile, salgını yenerek taburcu edildi.
Başhekim Uzman Doktor Fatma Özak Batıbay, Hastane Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak ve hastane personelleri Emsaliye Bizet'e çiçek hediye etti.
Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi ViDEO
TEDAVİ SÜREÇLERİ EVLERİNDE DEVAM EDECEK
Mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu edilen aile, hastaneden ayrıldı.
3 hastanın 14 gün boyunca evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği belirtildi.