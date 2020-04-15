Çorum'da koronayı yenen 3 hasta taburcu edildi

Korona nedeniyle dezenfekte çalışması yapan görevli, tulumuna Bursaspor'un oyuncularından biri olan Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı ilk isim Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan oldu.

Berlin'de bulunan Mauer Park duvarlarına koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi.

Koronavirüs tedavisi gören sağlık görevlisi ile anne ve babası sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

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Çernobil yangınının uzaydan görüntüleri

Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde kırsal alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangın, kontrol altına alındı. NASA uydusu tarafından çekilen fotoğraflar ise, olayın boyutunu ortaya koydu.