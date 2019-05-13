Çorum'da köyde yangın: 11 ev kül oldu

İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Çal köyündeki bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

İlk müdahaleyi köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yangına Kargı, Tosya, Boyabat belediyelerinin itfaiyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

11 EV HASAR GÖRDÜ

Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen de köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

Başkan Şen, ilk belirlemelere göre yangında 11 evin zarar gördüğünü söyledi.

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YOK"

Alevlerin kontrol altına alındığını ifade eden Şen, "Yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Bununla geçmiş olsun." dedi.

Bu arada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ'un da köye gittiği öğrenildi.