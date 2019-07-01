Çorum'da mantar 5 kişiyi zehirledi

Mecitözü ilçesine bağlı Söğütönü köyünde S.Y., R.T. ve C.T., Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde F.Ş. ile Üçoluk köyünde B.K., araziden topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.
5 KİŞİ YOĞUN BAKIMA ALINDI
Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçelerdeki devlet hastanelerine başvuran 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin tedavilerine yoğum bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.