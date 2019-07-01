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Çorum'da mantar 5 kişiyi zehirledi

Çorum'da araziden topladıkları mantarı yiyen 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

AA | 01.07.2019 - 17:13..
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Mecitözü ilçesine bağlı Söğütönü köyünde S.Y., R.T. ve C.T., Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyünde F.Ş. ile Üçoluk köyünde B.K., araziden topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

5 KİŞİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ilçelerdeki devlet hastanelerine başvuran 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlenen 5 kişinin tedavilerine yoğum bakım ünitesinde devam edildiği öğrenildi.

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