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Çorum'da mevlit yemeğinden 32 kişi zehirlendi

Sungurlu ilçesinde, cenaze törenin ardından okutulan mevlitte ikram edilen yemekten yiyen aralarında çocuklarında bulunduğu 32 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere gitti.

DHA | 06.10.2019 - 00:45..
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İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir cenaze evinde, törenin ardından okunan mevlit ve taziyeye gelen misafirlere yemek ikram edildi. Bazı kişiler, ilerleyen saatlerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Çorum'da mevlit yemeğinden 32 kişi zehirlendi

32 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 32 kişi, tedaviye alındı. Acil Servis'te yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişiden 4’ü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kişilerden çoğunun taburcu edildiği, bazıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise gıda zehirlenmesinin hangi yiyecekten olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Çorum'da mevlit yemeğinden 32 kişi zehirlendi

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