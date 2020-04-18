Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Koronavirüsle mücadele kapsamında halkına destek olmak için yöneticisi olduğu hastanede mesaiye başlayan Sofia Kristina Hellqvist, temizlik ve yemek yapıyor.

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Ali Koç, Visca transferinde bizzat devreye girdi

Son yıllarda her transfer döneminde Visca'yı almak isteyen ancak Başakşehir'i ikna edemeyen F.Bahçe, bir kez daha Bosnalı futbolcunun peşine düştü. Bu kez transferle bizzat Ali Koç ilgilenecek.