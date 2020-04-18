Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sinan Demir yönetimindeki 19 AD 325 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen motosiklete çarptı.
Kaza sonrası motosiklet tarlaya savrulurken, minibüs de yol kenarındaki su kanalına düştü.
3 ÖLÜ, 1 YARALI
Motosikletteki Yasin Batak (29), Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Sinan Demir ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Demir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ölen 3 kişinin cansız bedenleri Sungurlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.