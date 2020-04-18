taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Kaza nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sinan Demir yönetimindeki 19 AD 325 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Kaza sonrası motosiklet tarlaya savrulurken, minibüs de yol kenarındaki su kanalına düştü.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Motosikletteki Yasin Batak (29), Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Sinan Demir ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Demir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 3 kişinin cansız bedenleri Sungurlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

İlginizi Çekebilir
Kutsal emanetlere dil uzatan provokatör gözaltına alındı
2. Abdülhamid'in türbesindeki kutsal emanetlerle dalga geçen Şaban G. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Tokat'ta 14 yaşındaki çocuk koronayı yendi
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki çocuk sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Kendimi iyi hissediyorum." dedi.
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.
Bursa'da kıraathane baskınında 11 kişi gözaltına alındı
Sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira 'sosyal mesafe' cezası kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
88
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
182
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
79
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
162
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
148
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
76
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir