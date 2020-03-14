Çorum'da otomobil kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da, Fadime Güneş'in kullandığı 55 ER 798 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Tarlaya uçan otomobilde yolcu olarak bulunan ve camdan fırlayan Dilber Güneş, takla atan otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Fadime Güneş ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.