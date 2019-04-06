Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.İ. (14) ve E.İ. (6) yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.