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Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.İ.'nin aracı, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

İHA | 06.04.2019 - 10:01..
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Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.İ. (14) ve E.İ. (6) yaralandı.

Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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