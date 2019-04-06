1 Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de TCMB tarafından alınan karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu karara göre; Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,15 olarak belirlendi.

2 Beşiktaş, Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, CSKA Moskova'da kiralık oynayan Hırvat orta saha Nikola Vlasic'i transfer etmek için harekete geçti.

3 Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Çorum’un Sungurlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden M.İ.'nin aracı şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası 3 kişi yaralandı.

4 Çizgili Pijamalı Çocuk’u hatırlayacaksınız: Çamur Çocuk Steve Tasane’nin yalın fakat etkileyici anlatımı ile savaş, mültecilik, göçmenlik ve kimsesiz çocukların hayatına, çocukların gözünden tanıklık edeceksiniz…

5 Ümraniye'de iki binanın çatısı alev alev yandı Ümraniye'de üç katlı mobilya mağazasının çatısında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

6 Fatih Terim'den Diagne'ye: Sana güveniyorum Senegalli golcü Diagne'yle konuşan Fatih Terim, "Sana güveniyor ve inanıyorum. Bu maç senin maçın olsun, göreyim seni" dedi.