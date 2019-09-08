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Çorum'da piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA | 08.09.2019 - 08:36..
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Nihat Seven'in (48) kullandığı 19 KT 229 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolundaki Gölünyazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya devrildi.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazada, araçtan fırlayan sürücü ile eşi Züleyha (43), çocukları Hayrunnisa (19), Ümmü (16) ve Ebrar Seven (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Nihat Seven, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çorum'da piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

PİKNİK DÖNÜŞÜ KAZA

Yaralılardan Ebrar Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kent merkezindeki bir caminin imamı olan Nihat Seven'in, ailesiyle piknikten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Çorum'da piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum'da piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Çorum'da piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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