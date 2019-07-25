taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7123
Euro
6.3688
Altın
1425.14
Borsa
103457.26
Gram Altın
261.679

Çorum'da seyir halindeki araçta kaçak içki bulundu

Emniyet güçlerine ait uygulama noktasında, şüpheli araç durdurularak içerisinde çok sayıda içki çıktı.

İHA | 25.07.2019 - 09:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 162 şişe kaçak içki ve 15 litre boğma rakı ele geçirildi.

OTOMOBİL İÇERİSİNDE ÇIKTI

Çorum İskilip Karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri O.P. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurdu.

Çorum'da seyir halindeki araçta kaçak içki bulundu

ÇOK SAYIDA İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede 156 adet 70 cc, 2 adet 100 cc, 2 adet 50 cc , 1 adet 35 cc rakı,1 adet 50 cc votka, 3 adet 5 litrelik şişelerde boğma rakı ele geçirildi.

Alkol şişeleri üzerinde bulunan bandrollerde yapılan kontrolde bandrollerin sahte olduğunun tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

172
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

111
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantının detayları

53
Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

Ulaştırma Bakanı: Dünyanın en ucuz otoyollarına sahibiz

254
Barcelona'dan gelir rekoru

Barcelona'dan gelir rekoru

5
Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

15
Turizmciler olası bayram tatilinin uzatılmamasını dert etmiyor

Turizmciler olası bayram tatilinin uzatılmamasını dert etmiyor

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir