Çorum'da sigara izmariti 5 dönümlük orman alanını kül etti

Güney köyü Kayadibi mevkisinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin dikkatsizliği neredeyse bir ormanın yok olmasına neden oluyordu.
YOLUN KENARINA SİGARA İZMARİTİ ATTILAR
Yol kenarına atıldığı tahmin edilen sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle otları tutuşturdu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
5 DÖNÜMLÜK ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangını gören D-100 karayolundan geçen sürücüler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Osmancık ve Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Arazinin sarp kayalıklardan oluşmasına rağmen kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.