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Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da kavgada tüfekle vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ensonhaber / İHA
Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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Çorum merkez Eskiekin köyü yolu Küme Evler mevkiinde R.A. ile S.Ü. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde S.Ü., R.A. tarafından tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)