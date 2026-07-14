Çorum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Çorum'da kavgada tüfekle vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
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Çorum merkez Eskiekin köyü yolu Küme Evler mevkiinde R.A. ile S.Ü. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde S.Ü., R.A. tarafından tüfekle vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)