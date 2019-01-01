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Çorum'da sokağa atılan ata barınak sahip çıktı

Cadde üzerinde yaralı halde bulunan ve vücudunda işkence izleri görülen atı fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri, atın sahibini gözaltına alarak karakola götürdü.

DHA | 01.01.2019 - 16:42..
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Ulukavak Mahallesi'nde cadde üzerindeki yolda, yaralı halde yatan atı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Yoğun ihbar üzerine polis ve belediye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

ATA İŞKENCE YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İşkence yapıldığı öne sürülen, vücudunda yara ve kan izleri bulunan at, veteriner tarafından kontrol edildi. İş makinesi kepçesiyle kamyonete yüklenen yaralı at, tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Çorum'da sokağa atılan ata barınak sahip çıktı

"BEN BU ATI ARTIK İSTEMİYORUM"

Polis ekipleri, yaralı atın sahibi olduğu öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan at sahibi, "Ben bu atı artık istemiyorum. Sağlık sorunlarından dolayı bakamıyorum. Alın sizin olsun" diyerek belediyeye vermek istediğini söyledi.

Tutulan tutanaklar karşılığında at, barınakta koruma altına alınırken, atın sahibi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çorum'da sokağa atılan ata barınak sahip çıktı

Çorum'da sokağa atılan ata barınak sahip çıktı

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