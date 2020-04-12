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Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü

Tartıştığı kardeşini bıçakla öldüren şahıs," Psikolojik tedavi görüyorum." dedi.

DHA |
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Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde Çağrı Koç, kardeşi Celalettin Ķoç ile odada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın giderek büyümesi sonucu Çağrı Koç, mutfaktan aldığı bıçağı kardeşine sapladı.

KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Evdekilerin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine gelen ambulansla yaralanan Koç, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından Celalettin Koç hayatını kaybetti.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Polis ekipleri tarafından göz altına alınan Cemal Koç, emniyetteki ifadesinde kardeşini öldürdüğünü itiraf ederek, "Annem mutfakta yemek yapıyordu. Sırtı dönüktü ve çekmeceden ekmek bıçağını aldım sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum ve haplarımı da düzenli kullanıyorum. Elimde bıçak varken polisler geldi ve bıçağı aldılar.” dedi.

Emniyette ifadesi tamamlanan katil zanlısı Çağrı Koç, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü

"TORUNUM, AMCAM BABAMI ÖLDÜRÜYOR DEDİ"

Polise ifade veren anne Hacer Koç ise "Olayın olduğu saatte mutfakta yemek yapıyordum. Torunum koşarak geldi. 'Amcam, babamı öldürüyor' diye bağırdı. Ben de yan odadan bir ses duydum. Celalettin 'Yapma' diye bağırıyordu. Odaya girdiğimde Çağrı'nın elinde siyah saplı ekmek bıçağı vardı. Çağrı, psikolojik tedavi görmektedir. İlaçlarını da düzenli zaten kullanıyordu. Niye böyle oldu, anlamadım.” dedi.

Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü

Çorum'da tartıştığı kardeşini bıçakla öldürdü

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