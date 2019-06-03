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Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Refüje çarpan tırın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu, 2 saat ulaşıma kapandı.

İHA | 03.06.2019 - 11:42..
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Adana'dan Ordu'ya giden tırın devrilmesiyle, dorsesindeki karpuzlar etrafa saçıldı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı.

Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

DORSEDEN DÜŞEN KARPUZLAR YOLA SAÇILDI

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun karayolu İskilip kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz (50), yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü tırın direksiyon kontrolünü yitirdi. Tır karayolunda refüje çıkarken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrularak yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu kara yolu ulaşımı kapandı. Tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

SÜRÜCÜLER DE KARPUZLARDAN PAYINI ALDI

Kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, Karayolları ekiplerince iş makinesi ile temizlendi. Bazı sürücüler ise kara yoluna dökülen karpuzları topladı.

Ulaşım, yaklaşık 2 saat yan yoldan verildi. Kara yolu ise temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

Çorum'da tır devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

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