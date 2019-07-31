Çorum'da trafik lambasına yuva yapan kumru

Abide Kavşağı'ndaki trafik lambalarından birisi, bir kumruya ev sahipliği yapıyor.

YUVASINA SAHİP ÇIKIYOR

Kumru, araç trafiğinin en yoğun olduğu caddede trafik lambasının üstüne yuva yaptı. Kuş, kalabalığa ve araçların gürültüsüne aldırış etmeden yuvasına sahip çıkmaya devam ediyor.

BAZI VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

Araçlarıyla ve yaya olarak kavşaktan geçen vatandaşların pek çoğu, trafik lambasının üstüne bir kumrunun yuva yaptığından habersiz olsa da yuva yapan kumruyu gören bazı vatandaşlar da şaşkınlığını gizleyemiyor.