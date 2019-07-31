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Çorum'da traktör sahibine İstanbul'dan ceza geldi

Traktörüyle Sungurlu’nun hiç dışına çıkmayan traktör sahibi, kendisine İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığına dair ceza kesildiğini söyledi.

İHA | 31.07.2019 - 17:10..
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Çorum’un Sungurlu ilçesi Kavşut köyünde çiftçilikle uğraşan Ali Tombuloğlu, 1998 model olan ve kendisinin tarla sürme ve yük taşımada kullandığı 19 SU 427 plakalı traktörüne 27 Nisan 2018 ve 4 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul-Ankara otoyolu Gerede Gişesi’nden kaçak geçiş yaptığına dair para cezası yazıldı.

HİÇ GEÇMEDİĞİ YERDEN 253 LİRA CEZA YAZILDI

Traktörünün Sungurlu dışına hiç çıkmadığını iddia eden Tombuloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğü A.K.M. Başmühendisliği tarafından traktörüm İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı için adıma ve traktörümün plakasına 23,75 TL ve 230 TL olmak üzere toplam 253, 75 TL ceza kesildiğine dair makbuz gönderildi. Bu olay karşısında şaşırdık. Yetkililerin bu yanlışlığı düzeltip cezayı iptal etmesini istiyorum" dedi.
Çorum'da traktör sahibine İstanbul'dan ceza geldi

Çorum'da traktör sahibine İstanbul'dan ceza geldi

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