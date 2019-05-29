Çorum'da tüp yüklü kamyon devrildi

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Adalet Bakanı etek boyu tartışması hakkında konuştu

Bir hakimin, duruşmadaki kadın avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı da müdahale etti. Bakan Gül, olayın takipçisi olduğunu söyledi.