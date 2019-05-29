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Çorum'da tüp yüklü kamyon devrildi

Çorum Kırkdilim mevkiinde tüp yüklü kamyon kontrolden çıktı.

İHA | 29.05.2019 - 15:56..
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Kaza, Kırkdilim mevkiinde meydana geledi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Laçin İlçesi istikametine seyir halinde olan Necdet A. yönetimindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü verildi.

Çorum'da tüp yüklü kamyon devrildi

AMBULANS HAZIRDA BEKLETİLDİ

Tüplerin başka bir araca yüklenmesinin ardından kaza yapan kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı. Yükleme sırasında bölgede bir itfaiye aracı ile ambulans hazır bekletildi.

Çorum'da tüp yüklü kamyon devrildi

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