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Çorum'da yaşlı adamın akülü sandalyesini çaldılar

Trafik kazasında bacaklarını kaybeden yaşlı adamın, kullandığı akülü tekerlekli sandalyesi çalındı.

DHA | 20.07.2019 - 17:09..
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Çorum'un Çöplü Mahallesi’nde oturan 4 çocuk babası Arif Çilingir, trafik kazası sonucu iki bacağını kaybetti.

Protez bacak takılan yaşlı adam değnekler yardımıyla yürüme zorluğu çekince akülü tekerlekli sandalye aldı.

EVİNİN ÖNÜNDEN ÇALDILAR

Çilingir'in evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalyesi 5 gün önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Polise başvuran Çilingir, şikayetçi oldu.

Yaşlı adamın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Yıllar önce kazada iki bacağını kaybettiğini anlatan Arif Çilingir, "Protez bacaklarla yaşamımı sürdürüyorum. 5 gün önce de evimin önünden akülü engelli aracım çalındı. Çok üzüldüm. Şikayette bulundum ve sağ olsunlar polis ekipleri hırsızları arıyor. Bizim gibi engelli insanların aracını neden çalıyorsunuz? İhtiyacımız olmasa zaten o engelli aracına binmeyiz. İnsan utanır, Allah'tan korkar. Bizim ne çektiğimizi onlar bilemez. Başına gelmeyen bilemez. Yapmasınlar insanları üzmesinler" dedi.

Çorum'da yaşlı adamın akülü sandalyesini çaldılar

Çorum'da yaşlı adamın akülü sandalyesini çaldılar

Çorum'da yaşlı adamın akülü sandalyesini çaldılar

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