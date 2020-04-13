Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamak istedi.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasak olduğu için Yaylaoğlu, dışarı çıkamadı.

POLİSLER, YAŞLI ADAMIN ISPANAKLARINI TOPLADI

Ispanaklarını toplamak isteyen yaşlı adam 155 Polis İmdat hattını arayarak, eski evinin bahçesinde bulunan ıspanakların toplanması için polislerden yardım istedi.

Yaşlı adamın isteği üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski evin anahtarını ve adresini kendisinden alarak spanakları toplamaya gitti.

"YASAK NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMADIM"

Bahçedeki ıspanakları toplayan ekipler, yaşlı adama teslim ettikten sonra kurallara uyduğu için Yaylaoğlu'na teşekkür etti.

87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu ise, "Allah devletimizden razı olsun. 87 yaşındayım. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadım. Çok sağ olun’’ diyerek polislere teşekkür etti.