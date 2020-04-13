taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7543
Euro
7.3968
Altın
1687.24
Borsa
96470.97
Gram Altın
365.607
Bitcoin
45357.45

Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

Yasak nedeniyle evden çıkamayan 87 yaşındaki yaşlı adam, ıspanaklarının toplanması için polis ekiplerinden yardım istedi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu eski evinin bahçesine ektiği ıspanakları toplamak istedi.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasak olduğu için Yaylaoğlu, dışarı çıkamadı.

POLİSLER, YAŞLI ADAMIN ISPANAKLARINI TOPLADI

Ispanaklarını toplamak isteyen yaşlı adam 155 Polis İmdat hattını arayarak, eski evinin bahçesinde bulunan ıspanakların toplanması için polislerden yardım istedi.

Yaşlı adamın isteği üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski evin anahtarını ve adresini kendisinden alarak spanakları toplamaya gitti.

"YASAK NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMADIM"

Bahçedeki ıspanakları toplayan ekipler, yaşlı adama teslim ettikten sonra kurallara uyduğu için Yaylaoğlu'na teşekkür etti.

87 yaşındaki Abdullah Yaylaoğlu ise, "Allah devletimizden razı olsun. 87 yaşındayım. Yasak nedeniyle dışarı çıkamadım. Çok sağ olun’’ diyerek polislere teşekkür etti.

Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

Çorum'da yaşlı adamın ıspanağını polis topladı

İlginizi Çekebilir
Acil olmayan ameliyatlara erteleme kararı geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı, acil olmayan ameliyatlara izin verilmeyeceğini duyurdu.
Samsun'da yaşayan adam evde kalın yazılı mezar taşı yaptı
Koronavirüse dikkat çekmek isteyen şahıs, mezar taşına "evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazdı.
Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde maske dikiyor
Muğla'da yaşayan emekli terzi Sedat Akman, koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeline destek olmak için evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp, gönüllü olarak maske yapmaya başladı.
Eskişehir'de yasak bitti, vatandaşlar marketlere koştu
48 saatlik sokağa çıkma yasağının bitmesi sonucu insanlar, marketlere giderek uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler ise güvenlik önlemleri aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1055
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
374
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
383
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
199
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
90
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
22
Kayseri'de 14 katlı bina karantinada
Kayseri'de 14 katlı bina karantinada
14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir