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Çorum'da yayalara araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan biri kadın 2 kişiye, otomobil çarptı.

İHA | 25.12.2019 - 15:53..
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Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, kaza meydana geldi.

Hastanede işlerini bitirdikten sonra yolun karşı tarafında bulunan otobüs durağına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca'ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı.

Çorum'da yayalara araç çarptı

YAYALAR HAVAYA FIRLADI

Yaralılara ilk müdahale sürücü ve hastane çalışanları tarafından yapıldı. Hastane önündeki kazayı duyan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli de aşağı inerek, yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor. Korkunç kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde çapmanın etkisiyle her iki yayanın havaya fırladığı ve daha sonra yol kenarına düştüğü görülüyor.

Çorum'da yayalara araç çarptı

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