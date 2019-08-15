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Çorum'da zincirleme kaza: 15 yaralı

Çorum'da bir motosiklet ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

İHA | 15.08.2019 - 08:27..
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Çorum'un Elvan Çelebi köyünden Mecitözü istikametine seyir halinde olan Mehmet D. yönetimindeki BC-HS 16 plakalı otomobil, gece karanlıkta fark edemediği Yaşar Sarıca yönetimindeki motosiklete, kaza nedeniyle aniden fren yapan otomobile ise Yasin U. yönetimindeki 19 SN 555 plakalı otomobil çarptı.

Çorum'da zincirleme kaza: 15 yaralı

İKİ OTOMOBİL DE MOTOSİKLETE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklete bu kez de Ali Y. yönetimindeki 19 EY 849 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mehmet, Safiye, Emin, Hatice, Hilal, Mehmet Emin D., Hatice, Ömer Alp ve Fatma Zehra U. ile Yalçın ve Yıldız Y. ve Funda A. yaralandı.

Çorum'da zincirleme kaza: 15 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da zincirleme kaza: 15 yaralı

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