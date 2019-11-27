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Çorumlu fırıncılardan un zammına tepki

Son 3 ayda un fiyatlarına yapılan zamlar karşısında tepkilerini dile getiren Çorumlu fırıncılar, ekmeğe zam yapmak istemediklerini söyledi.

İHA | 27.11.2019 - 16:39..
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Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, ekmeğin ham maddesi olan una son bir ayda 3 defa zam gelmesine tepki gösterdi.

Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin yükseldiğini, buna rağmen ekmeğe zam yapmaktan uzak durduklarını ifade eden Arslan, “Şartlar böyle devam ederse ekmeğe zam kaçınılmaz olur. Un olmazsa ekmekte olmaz.” dedi.

Çorumlu fırıncılardan un zammına tepki

"BU NEYİN ZAMMI"

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, “Un fiyatlarına zam yapılıyor. Zaten ekmek fiyatı yerinde sabit sayıyor. Dolar yükselmedi. Neye istinaden una son bir ayda 3 kez zam yapıldı? Bu zamların fırıncı esnafına büyük bir yük olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.” şeklinde konuştu.

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