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Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz

Çorum halkının 154 yıl önce Çerkeslerle başlayan ve günümüzde de özellikle Irak ve Suriye'den gelen göçmenlere yardım elini uzatmasını anlatan video ilgi topladı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 16:41..
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Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Çorum halkının, 154 yıl önce kente gelen sığınmacılara gösterdiği merhamet ve misafirperverliğin unutulmaması amacıyla bir video hazırladı.

"ONLAR BİZİM KARDEŞİMİZ" DEDİLER

Osmanlı padişahlarından Sultan Abdulaziz'in, 1860'lı yıllarda Kafkasya'daki soykırımdan kaçan ve bir kısmı Çorum'a yerleşen Çerkesler için yaptıklarına karşılık gönderdiği parayı, “Onlar bizim kardeşimiz.” diye geri gönderen Çorumlular için gazetede teşekkürname yayınlatmasını konu alan video, Çorum halkının 154 yıl önce Çerkeslerle başlayan ve günümüzde de özellikle Irak ve Suriye'den gelen göçmenlere yardım elini uzatmasıyla devam eden sürece dikkat çekiyor.

Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz VİDEO

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