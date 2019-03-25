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Coşan, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini belirtti

İskenderpaşa Cemaati Lideri Muharrem Nureddin Coşan, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayıp, bir mesaj yayınladı.

AA | 25.03.2019 - 15:13..
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Muharrem Nureddin Coşan, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderpaşa Cemaati'nin, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek vereceğini duyurdu.

"EVET İLE SİZİ DESTEKLİYORUZ"

Muharrem Nureddin Coşan, şunları kaydetti: "Cumhurun müttefiki, aziz Başkanım. İçini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuştur. (Buruc 85/1-9) İyilik elçilerini, izansız, kapkara, kokuşmuş düzenlerini korumak algısıyla taşlayarak, kalleşçe öldürenler kahrolmuştur. 4 Şubat 2001'i tasarlayan, görmezden gelen, unutturan meşum zihniyet kahrolmuştur. Rablerinin hoşnutluğunu kazanmak için cuma günü camide toplananları katleden, yaşam modeli iddiası sahibi hegemonya kahrolmuştur. Bizi bize, bizi nefsimize, kardeşi kardeşe, Kürt'ü Kürt'e, Arap'ı Arap'a, Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü Türk'e, Agop'u Abdullah'a, milleti de zillete düşüren kahrolmuştur. Ayrıştıran, bölen, ötekileştiren, itibarsızlaştıran, tefrika sokan, şeytan güdümlü, tek dişli canavar kahrolmuştur. Barış ve selamet elçisi inancımız, her daim baki ve payidar olacaktır. Bu bağlamda, biz de evet ile sizi destekliyoruz."

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