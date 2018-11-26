Coşkun Aral'dan film ve belgeselcilere tavsiye

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Türk sinema ve dizi sektörüyle ilgili konuştu.

Coşkun Aral, dünyanın birçok ülkesinde kısa film, belgesel ve fotoğraf çalışması yaptığını bu bağlamda birçok olaya tanık olduğunu söyledi.

"TÜRK DİZİLERİ DEĞER GÖRÜYOR"

Dünyanın birçok yerinde Türklere ait her şeye farklı bir ilgi olduğunu ifade eden Aral, "Filistin'e gittim ve orada bir otobüse bindim. Yanımda oturan kişi baktım Türk dizilerini izliyor hatta Oktay Kaynarca'nın fotoğrafını cep telefonuna kapak yapmış. Diriliş Ertuğrul dizisini izliyor. Bunlar bizim için gerçekten büyük değerlerdir" dedi.

Gazeteci, belgeselci Coşkun Aral

"ANADOLU'YA YÖNELSİNLER"

Film ve belgesel yapmak isteyen yapımcıların, Anadolu'ya yönelmesi gerektiğini dile getiren Aral, ele alınan konunun dünyaya mal olması gerektiğini ancak bu sayede yapılan film ve belgeselin evrensel olacağını kaydetti.

Truva filminin, Türk yapımcıları tarafından tamamen Türkiye'de çekilmesi halinde Gelibolu bölgesinin dünyaya daha rahat tanıtılacağını anlatan Aral, tarihsel konulara daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini dile getirdi.