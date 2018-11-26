taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2465
Euro
5.9681
Altın
1225.94
Borsa
94121.52
Gram Altın
206.868

Coşkun Aral'dan film ve belgeselcilere tavsiye

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, film ve belgesel yapmak isteyen yapımcıların Anadolu'ya yönelmesi ve ele alınan konuların evrensel olması gerektiğini belirtti.

AA | 26.11.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Coşkun Aral'dan film ve belgeselcilere tavsiye

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Türk sinema ve dizi sektörüyle ilgili konuştu.

Coşkun Aral, dünyanın birçok ülkesinde kısa film, belgesel ve fotoğraf çalışması yaptığını bu bağlamda birçok olaya tanık olduğunu söyledi.

"TÜRK DİZİLERİ DEĞER GÖRÜYOR"

Dünyanın birçok yerinde Türklere ait her şeye farklı bir ilgi olduğunu ifade eden Aral, "Filistin'e gittim ve orada bir otobüse bindim. Yanımda oturan kişi baktım Türk dizilerini izliyor hatta Oktay Kaynarca'nın fotoğrafını cep telefonuna kapak yapmış. Diriliş Ertuğrul dizisini izliyor. Bunlar bizim için gerçekten büyük değerlerdir" dedi.

Coşkun Aral'dan film ve belgeselcilere tavsiye

Gazeteci, belgeselci Coşkun Aral

"ANADOLU'YA YÖNELSİNLER"

Film ve belgesel yapmak isteyen yapımcıların, Anadolu'ya yönelmesi gerektiğini dile getiren Aral, ele alınan konunun dünyaya mal olması gerektiğini ancak bu sayede yapılan film ve belgeselin evrensel olacağını kaydetti.

Truva filminin, Türk yapımcıları tarafından tamamen Türkiye'de çekilmesi halinde Gelibolu bölgesinin dünyaya daha rahat tanıtılacağını anlatan Aral, tarihsel konulara daha fazla yoğunlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

377
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşanıyor

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşanıyor

121
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

43
CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

105
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

57
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

32
Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir