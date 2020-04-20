Coşkun Sabah: Emrah'ın bir tık altındayım

Salgın yüzünden işlerinin iptal olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, “3-4 ay dayanırım, sonrasını bilmiyorum.” deyince tepki çekmişti.

Açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyleyen Sabah, şöyle konuştu:

"KİRA ALMIYORUM"

“Bir yanlış anlaşılma oldu. 80-90’lı yıllarda çok iyi kazandım. 40 senedir 10’dan fazla gayrimenkul aldım. Emrah'ın bir tık altındayım emlak alımında.

Maddi problemim yok. Torunumun torunu geçinir.

Ama krizde kira gelirlerimden feragat ettim. Kapalı dükkandan para alamam. Kenarda 450 bin TL bir şey var. Aylık giderim ise 70-80 bin. Bu açıklamayı o yüzden yaptım. Gerekirse gayrimenkullerimden birini satar geçinirim.”