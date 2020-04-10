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Cotard sendromu nedir

Bu sendromu yaşayan kişi ölü olmamasına rağmen, kendisinin ölü olduğunu düşünür.

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Cotard sendromu nedir

Bu sendromda hastalar ölü olduğunu, aslında var olmadıklarını düşünür.

Bu durumun bir diğer ismi de varoluşsal inkardır.

Kişiler genellikle duygu yoğunluklarında değişimler hisseder, hayat enerjilerini kaybeder ve negatif düşünmeye başlar.

YAŞLILARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

Cotard sendromuna sahip olan insanlar suçluluk, kaygı ve ölümsüzlük düşüncesine kapılabilirler.

Yapılan araştırmalara göre ise bu sendrom yaşlı insanlarda daha fazla görülmektedir.

Cotard sendromu nedir

BAŞKA KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Bununla birlikte şizofreni hastalığı, bipolar bozukluğu, beyin hasarı, nöbet bozuklukları, depresyon hastalığı, migren gibi hastalıkları bulunan bireylerde görülme ihtimali daha fazladır.

VÜCUTLARININ ÇÜRÜDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜRLER

Bireyler kendilerinin ölü olduğuna inandıkları için kaygısız bir hal takınırlar.

Bunun ardından ise öldüklerine hatta çürümekte oldukları için koktuklarına inanarak hayati organlarını kaybettiklerine inanırlar.

Cotard sendromu nedir

FELÇ OLDUKLARINA İNANIRLAR

Depresyon, suçluluk duygusu ve ağrıya karşı duyarsızlık da görülebilir.

Bunun yanında felç olduklarına inanıp, işitsel ya da kokusal halüsinasyonlar gördüklerine inanabilirler.

KENDİLERİNİ TANIYAMAZLAR

Bu hastalığa sahip bireyler kendilerini tanıyamaz. Sosyal hayattan zevk almaz ve her an paranoyaklardır.

Kendilerine zarar verebilir ve sonrasında da gerçeklik hislerini yitirmeye başlayabilirler.

Cotard sendromu nedir

AÇLIK NEDENİYLE ÖLEBİLİRLER

Cotard sendromuna sahip insanlar açlık gibi nedenlerden dolayı ölebilirler. Bunun sebebi ise zaten ölü olduklarını düşündükleri için bir şey yemelerine gerek kalmadığını düşünmeleridir.

Cotard sendromu nedir

TEDAVİ YÖNTEMİ

Cotard Sendromu genellikle elektrokonvülsif terapi ile birlikte ilaç tedavisi kullanılarak iyileştirilmeye çalışılır.

İlaç tedavisi olarak antidepresanlar, antipsikotik ilaçlar ve duygu-durum düzenleyici ilaçlar da tedavide kullanılır

Hastalar, uygun ve düzgün giden bir tedavi sürecinin sonrasında iyileşirler.

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