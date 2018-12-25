Çözülme devam ediyor: Muş'ta 2 terörist teslim oldu

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

"BİRÇOK TERÖRİST KAÇARAK TESLİM OLDU"

Açıklamada, "Teslim olan bölücü terör örgütü mensupları ile yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde; örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz, hukuk devleti ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla iş birliği içerisinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.