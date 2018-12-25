taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3
Euro
6.0423
Altın
1270.03
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.455

Çözülme devam ediyor: Muş'ta 2 terörist teslim oldu

Muş'ta 2 terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA | 25.12.2018 - 17:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmalarında, 2 bölücü terör örgütü mensubunun, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

"BİRÇOK TERÖRİST KAÇARAK TESLİM OLDU"

Açıklamada, "Teslim olan bölücü terör örgütü mensupları ile yapılan mülakatlar ve alınan ifadelerinde; örgüt içerisinde kadınlara yönelik cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiği, son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamının oluştuğu ve buna bağlı olarak birçok teröristin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz, hukuk devleti ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla iş birliği içerisinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

917
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

253
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

160
Şeyma Subaşı amuda kalktı

Şeyma Subaşı amuda kalktı

169
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

449
Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

62
F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir