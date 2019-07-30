Cristiano Ronaldo sevgilisi hamile iddiası

İspanyol spor gazetesi Marca, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 'Marca Efsane' ödülü verdi. Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez eşlik etti.

BEBEK GELİYOR

Ronaldo'nun Irina Shayk'tan sonraki sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Arjantin doğumlu Georgina Rodriguez'in şişmiş karnı ise gözlerden kaçmadı.

Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile 3. çocuklarının olacağı iddia edildi.

SATIŞ GÖREVLİSİYDİ

Cristiano Ronaldo'nun 25 yaşındaki sevgilisi Georgina Rodriguez, bir zamanlar ünlü bir giyim firmasına ait mağazada satış görevlisi olarak çalışıyordu. Aynı zamanda modeldi. Daha sonra Ronaldo ile tanıştı ve tüm hayatı değişti.