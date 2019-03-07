Crohn hastalığı nedir

Crohn sindirim sistemi ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden bir sistemdir.

Bu sistemin sıklıkla ince bağırsak bölümünün son kısmında görülen Crohn hastalığı tamamıyla iyileşmeyen, cerrahi müdahale gerektirebilen ciddi bir rahatsızlıktır.

NEDENLERİ

Açıklanan bilimsel makalelerde bu hastalığın temel sebebi, korku, endişe, ani heyecanlanma olarak gösteriliyor. Bunun dışında kişinin yediği ve içtiği gibi faktörler de hastalığı tetikleyici nedenlerden sayılıyor.

TAVSİYELER

Gazlı içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Öte yandan baklagilleri fazla tüketmemek, üşütmemek, çıplak ayaklarla gezmemek hastalığa yakalanma oranını düşürüyor.

Crohn hastalığı genellikle ince ve kalın bağırsaklarda görülmekle birlikte rahatsızlık sindirim sisteminde ağızdan makata kadar olan bölgede etkili olabilir.





HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR

Bu hastalığı taşıyan bireyler ömür boyunca bununla yaşamak zorundalar. İlaç ve klonoskopi yöntemiyle belli aralıklarla tedavi olan hastaların ölme riski de oluşabiliyor.

Bağırsakta yara oluşmaz, genelde sancı, kabızlık ve ishal, sağ alt kasıkta ince bir sızı oluşuyor.