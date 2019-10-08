taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8081
Euro
6.3819
Altın
1504.68
Borsa
102209.46
Gram Altın
280.336
Bitcoin
47819.16

CRR’de yeni sezon yarın başlıyor

Türkiye’nin klasik müzik için tasarlanmış ilk konser salonu unvanına sahip CRR'de, müzikseverleri, ekim ayı boyunca muhteşem konserler bekliyor.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 9 Ekim’de CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu’nun vereceği konserle kapılarını açıyor. Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği konser, saat 20.00’de başlayacak.

YABANCI BESTECİLER DE YER ALACAK

Soprano Evren Işık ve Deniz Yetim, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, bas bariton Zafer Erdaş konserde solist olarak yer alacak.

Konserin repertuvarında Türk ve yabancı bestecilere ait opera, operet, dans ve türkülerden oluşan 21 eser yer alıyor. Koroyu ise Volkan Akkoç yönetecek.

CRR’de yeni sezon yarın başlıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

Yeşim Salkım, astsubaya hakaret etti

387
CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

CNN Türk canlı yayınında birbirlerine bela okudular

194
Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

Nikki Haley'den Türkiye karşıtı paylaşımlar

283
İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'de yardıma hazırız

147
Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

Kadın ve çocuklar elektrik panosunu söktü

504
FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

229
İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

İzmit'te mimarisiyle şaşırtan bina

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir