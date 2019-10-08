CRR’de yeni sezon yarın başlıyor

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, 9 Ekim’de CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu’nun vereceği konserle kapılarını açıyor. Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yöneteceği konser, saat 20.00’de başlayacak.

YABANCI BESTECİLER DE YER ALACAK

Soprano Evren Işık ve Deniz Yetim, mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Caner Akın, bas bariton Zafer Erdaş konserde solist olarak yer alacak.

Konserin repertuvarında Türk ve yabancı bestecilere ait opera, operet, dans ve türkülerden oluşan 21 eser yer alıyor. Koroyu ise Volkan Akkoç yönetecek.