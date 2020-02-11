taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0289
Euro
6.5837
Altın
1569.12
Borsa
119359.14
Gram Altın
304.409
Bitcoin
59752.89

Crystal Palace'ta Sörloth isyanı

Crystal Palace'ın Sörloth transferinde satın alma opsiyonunu düşük tuttuğunu düşünen İngiliz taraftarlar, yönetimi eleştirdi.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Trabzonspor formasıyla attığı 16 golle yıldızı parlayan Alexander Sörloth, İngilizlerde pişmanlık yarattı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Sözleşmeye ekletilen 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu düşük bulan taraftarlar, yönetime topa tuttu.

Golcü futbolcu eğer gelecek sezon maçların yüzde 50'sinde forma giyerse, kontrattaki opsiyon devreye girecek.

DAHA YÜKSEK PARAYA SATARDIK DİYORLAR

İngiliz taraftarların, böyle potansiyelli ve formda bir futbolcuyu daha yüksek bonservis bedeline satma şansını kaçırdıkları için oldukça üzgün oldukları belirtildi.

Crystal Palace'ta Sörloth isyanı

İlginizi Çekebilir
İtalyanlar, Marcao'yu yakından takip ediyor
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese'nin de listesine girdi.
Sergen Yalçın'ın istemediği futbolcular
Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın; Karius, Rebocho ve Diaby ile yolların ayrılmasını istedi.
G.Saray'ın kayyum davasıyla ilgili karar çıktı
7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili davayı reddetti. Mevcut yönetim görevine devam edecek.
Hertha Berlin, Altay'ın peşinde
Bundesliga ekibi Hertha Berlin, Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Altay Bayındır'a talip oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
İETT otobüsünde öpüşme tartışması
1084
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
275
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
450
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
214
Rejime ait helikopter düşürüldü
Rejime ait helikopter düşürüldü
278
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
161
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir