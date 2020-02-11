Crystal Palace'ta Sörloth isyanı

Trabzonspor formasıyla attığı 16 golle yıldızı parlayan Alexander Sörloth, İngilizlerde pişmanlık yarattı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Sözleşmeye ekletilen 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu düşük bulan taraftarlar, yönetime topa tuttu.

Golcü futbolcu eğer gelecek sezon maçların yüzde 50'sinde forma giyerse, kontrattaki opsiyon devreye girecek.

DAHA YÜKSEK PARAYA SATARDIK DİYORLAR

İngiliz taraftarların, böyle potansiyelli ve formda bir futbolcuyu daha yüksek bonservis bedeline satma şansını kaçırdıkları için oldukça üzgün oldukları belirtildi.