Cübbeyle dolaşan dolandırıcı avukat

Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na avukat gibi girerek cübbeyle duruşmaları gezen D.G.B.’nin(30), iddiaya göre "Bu dava benim için çerez" diyerek güvenini kazandığı kadını 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KİMLİĞİMİ UNUTTUM DEYİP İÇERİ GİRİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, D.G.B. isimli kadının 30 Mayıs 2019 tarihinde elinde dosyalarla adliyenin B Blok -4. katındaki kapı girişinden adliyeye giriş yapmak istediği, güvenlik görevlisi A.Ç.’ye kendini avukat olarak tanıtıp kimliğinin yanında olmadığını söylediği, güvenlik görevlisinin de şüpheliyi avukat girişinden içeriye aldığı anlatıldı.

AVUKAT SIFATIYLA DİLEKÇELER YAZDI

Müşteki E.A. ile şüpheli D.G.B.’nin ile adliyede görüştüklerinin anlatıldığı iddianamede, şüphelinin gerekirse davaya parasız bile bakabileceğini söylediği, bu süreçte müştekiyi telefonla sık sık arayarak adliyeye çağırdığı, adliyede görüştükleri ve şüphelinin adli mercilere hitaben avukat sıfatıyla dilekçeler yazdığı anlatıldı.

"BU DAVA BENİM İÇİN ÇEREZ" DİYEREK GÜVEN SAĞLAMIŞ

Şüphelinin, müştekiye kardeşini cezaevinden çıkaracağını, istinafta tanıdıkları olduğunu, araya adam sokabileceğini, kardeşini beraat ettirebileceğini, diğer baktığı davalara göre bu davanın çerez olduğunu ve 60 kişiyi bu davadan beraat ettirdiğini söylediği, böylelikle müştekinin güvenini kazandığı vurgulandı.

100 BİN LİRA HAKSIZ ÇIKAR SAĞLADI

Savcılık, şüphelinin kamu görevi olan avukatlık mesleğini yetkisiz üstlenerek, avukatmış gibi davranıp müştekiyi hileli hareketlerle kandırdığını, toplamda 100 bin lira haksız çıkar sağladığını belirtti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, tutuklu şüpheli D.G.B.’nin “kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.