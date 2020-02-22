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Cüce diye aşağılanan 9 yaşındaki çocuğa ünlülerden destek

Avustralya'da boyu nedeniyle aşağılanan ve 'ölmek istiyorum' diyerek ağlayan 9 yaşındaki akondroplazi hastası çocuğa destek yağıyor.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 10:43..
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Avustralya’da bir annenin 9 yaşındaki oğlu Quaden Bayles’in boyu nedeniyle yaşıtları tarafından aşağılandığını anlattığı ve oğlunun üzüntüsünü gözler önüne serdiği video dünyada yankı uyandırdı.

Cüce diye aşağılanan 9 yaşındaki çocuğa ünlülerden destek

ÖLMEK İSTEDİ

Halk arasında ‘cücelik’ olarak bilinen akondroplazi hastalığına sahip Bayles’in çekilen videoda ‘Ölmek istiyorum’ dediği duyuluyordu.

Hollywood’un ünlü isimleri de fenomen olan Bayles için video mesaj yayınladı.

Cüce diye aşağılanan çocuk: Ölmek istiyorum VİDEO

"LÜTFEN NAZİK OLALIM"

Amerikalı aktör Hugh Jackman videolu mesajında, “Sandığından daha güçlüsün dostum. Ne olursa olsun benim bir arkadaşımsın. Kabadayılık iyi bir şey değil. Hayat yeterince zor. Böyle bir durumla karşı karşıya olan herkes bir savaş içerisinde. Lütfen nazik olalım.” ifadelerini kullandı.

Cüce diye aşağılanan 9 yaşındaki çocuğa ünlülerden destek

"DÜNYADA TANIŞMADIĞIN BİR SÜRÜ ARKADAŞIN VAR"

Amerika’nın ünlü televizyon dizisi Walking Dead’in oyuncusu Jeffrey Dean Morgan da videolu mesaj yayınlayarak, Bayles’e seslendi. Morgan, “Adamım. Videonu gördüm. Bilmeni istediğim şey arkadaşların var. Onlardan bir tanesi benim. Ben senin dostunum. Benimle tanışmadın ama bunu değiştirebiliriz, annen bana ulaşabilir. Burada bir sürü arkadaşın var. Dünyada tanışmadığın bir sürü arkadaşın var." ifadelerine yer verdi.

Cüce diye aşağılanan 9 yaşındaki çocuğa ünlülerden destek

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