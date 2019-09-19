Cudi ve Gabar fıstık bahçeleriyle süslendi

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla oluşan huzur ve güven ortamı, Gabar ve Cudi dağları eteklerinde yaşayan köylüleri üretime geçirdi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 2089 rakımlı Cudi Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı etekleri fıstık bahçesiyle doldu.

13 SİVİLİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDE BİNLERCE FISTIK AĞACI EKİLDİ

1987 yılında PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu 13 sivilin şehit edildiği Gabar Dağı eteğindeki Güneyce köyüne, binlerce fıstık ağacı ekildi. Terör saldırılarının devam etmesiyle 1992 yılında köylerini terk etmek zorunda kalan Güneyce köylüleri, 2002 yılında köylerine döndü.

"İŞ OLUNCA KARGAŞAYA AYIRACAK ZAMANLARI OLMAZ"

Güneyce köy sakinlerinden Hamit Çekmaz, kendi imkanlarıyla 120 dönüm üzerinde 5 bin 126 fıstık ağacı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ise 10 dönüm üzerinde nar ve Amerikan fıstığı yetiştirmeye başladı. 2014 yılından beri fıstık yetiştirmeye başladığını anlatan Çekmaz, "Güneyce köyü, 1987’de PKK terör örgütü tarafından ağır bir katliama maruz kaldı. Bu durumda biz direndik. Fakat 5 yıl sonra yani 1992'de buradan göç ettik, Kumçatı’ya yerleştik. 2002 yılında köye dönüş projesinden yararlanarak tekrar köyümüze geldik. Biz de bu adımı attık. Şırnak'ta yaşanan bu sorunların kaynağı insanların işsizliğinden kaynaklanıyor. Biz bu yüzden bu adımı attık. İş olunca insan işi ile uğraşıyor. Kargaşaya ayıracak zamanları olmaz. İşlerinin patronu olup, işçi çalıştırırlar." dedi.

"CUDİ VE GABAR’DA TARIMI KALKINDIRACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şırnak merkez ve ilçelerinde bu yıl içerisinde 70 bin fıstık ağacı aşıladıklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, huzur ve güvenin sağlandığı Cudi ve Gabar dağlarında tarımı kalkındıracak projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Demirel, “2019 yılı içerisinde bölgemizde aşılama çalışmaları yaptık. Bölgemizde fıstık ağaçlarına teşviklerimiz, yüzde 70 hibe desteğimiz var. Genç çiftçi projelerinde desteklerimizle bölgeyi fıstığa yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü fıstık geleceği olan bir üründür. Sonbaharda 15 bin fıstık fidanı dağıtımımız olacak. Bölgemizdeki bu olaylardan sonra güzel bir huzur hakim. Tarımı kalkındıracak projeler gerçekleştirebiliyoruz.” diye konuştu.