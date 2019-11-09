İçişleri Bakanlığ'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
Cudi'de 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler
TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde teröristlerin havadan vurulma anı yer aldı.