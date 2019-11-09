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Cudi'de 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonun görüntülerini paylaştı.

DHA | 09.11.2019 - 22:30..
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Cudi'de 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler

İçişleri Bakanlığ'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

Cudi'de 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler

TERÖRİSTLERİN VURULMA ANI

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde teröristlerin havadan vurulma anı yer aldı.

Cudi'de 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler

Cudi'de 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler

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