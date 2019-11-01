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Çukur dizisinin İdris Babası eleştirilere cevap verdi

Çukur Dizi’sinin İdris Babası Ercan Kesal, diziye yapılan şiddet eleştirilerine yanıt verdi. Kesal, “Çukur’daki şiddet meselesi, çok daha masum” dedi.

İHA | 01.11.2019 - 15:37..
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Çukur dizisinin İdris Babası eleştirilere cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, "lanet bir dizi" olarak adlandırılan ve bakanın eleştirilerine maruz kalan Çukur dizisi ile ilgili, oyuncu Ercan Kesal'dan açıklama geldi.

Soylu'nun, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor." cümlelerine karşılık olarak cevap veren Kesal, "Çukur’daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum." dedi.

Çukur dizisinin İdris Babası eleştirilere cevap verdi

ÇUKUR'UN İDRİS BABASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda sinemaseverlerle bir araya gelen Çukur dizisinin ‘İdris Babası’ Ercan Kesal, şunları söyledi:

Çukur'un İdris Babası'ndan Süleyman Soylu'ya cevap İZLE

"GÜNDE 8-10 ADAMIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ MAHALLE OLABİLİR Mİ?"

“Çukur dizisinden önce de televizyon dünyasında diziler vardı. Çukur, ‘kötü bir şey yapıyor, ondan önce de kötü bir şey yapılıyordu’ diye söylemiyorum. Çukur’un bu kadar konuşuluyor olması, zaten çok seyredilmesinden kaynaklanıyor. Çukur’daki şiddet meselesi, gündelik hayattaki şiddetle karşılaştırdığınızda, emin olun çok daha masum. Vallahi masum. Zaten öyle bir mahalle yok. Günde 8-10 adamın öldürüldüğü mahalle olabilir mi? Böyle bir şey yok. Buradan yola çıkıp Çukur'un eleştirilmesi çok anlamsız geliyor."

Süleyman Soylu: Çukur lanet bir dizi VİDEO

Çukur dizisinin İdris Babası eleştirilere cevap verdi

Süleyman Soylu, diziler için sert konuştu

Çukur dizisinin İdris Babası eleştirilere cevap verdi

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