Çukura düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Siverek'te canlı hayvan pazarı yakınlarında Çalıtaş ailesinin yaşadığı sokakta yaklaşık 80 santim çöken zemin yağmur suyu ile doldu. Sokakta oynayan Melisa Çataltaş bir an dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Ailesi ilerleyen dakikalarda aramaya başladığı Mesila’yı çukurda hareketsiz buldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Melisa’nın cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









