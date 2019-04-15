taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8021
Euro
6.56205
Altın
1287.99
Borsa
95191.67
Gram Altın
240.353

Çukura düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Su dolu çukura düşen 3 yaşındaki Melisa Çataltaş, hayatını kaybetti.

DHA | 15.04.2019 - 22:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa Siverek'te canlı hayvan pazarı yakınlarında Çalıtaş ailesinin yaşadığı sokakta yaklaşık 80 santim çöken zemin yağmur suyu ile doldu. Sokakta oynayan Melisa Çataltaş bir an dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Ailesi ilerleyen dakikalarda aramaya başladığı Mesila’yı çukurda hareketsiz buldu.

Çukura düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Melisa’nın cansız bedeni otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çukura düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi


Çukura düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

Bilecik'te CHP'ye geçen yönetimin ilk icraatları

632
Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

175
Binali Yıldırım: Seçimleri bu hale getiren rakip adaydır

Binali Yıldırım: Seçimleri bu hale getiren rakip adaydır

344
Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

Binali Yıldırım: Oylar iç edildi

627
Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

Pelin Batu da İstanbul’u terk ediyor

166
İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a bin 200 lira aldı

255
Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

Aşırı sağcı Danimarkalı lider Kur'an-ı Kerim'i yere attı

461
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir