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Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

AA |
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Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de devam eden operasyonlarda PKK'ya ait sığınak ve mağaralar tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU

Terör örgütü PKK'ya ait düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ikisi gece görüş olmak üzere 3 dürbün, iki el bombası, 5 fünye, iki adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ve 287 doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, iki güneş enerjisi paneliyle yaşam malzemeleri imha edildi.

Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

Çukurca ve Haftanin'de sığınak ve mağaralar tespit edildi

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