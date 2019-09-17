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Çukurca'da mahalleler suya kavuşuyor

Hakkari'nin Çukurca Belediyesi tarafından Dutluca ve Bey mahallelerindeki yeni yerleşim yerlerine içme suyu hattı çektirildi.

İHA | 17.09.2019 - 09:36..
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Çukurca'da mahalleler suya kavuşuyor

Terörden dolayı boşaltılan Dutluca ve Bey mahallelerine Çukurca Belediyesi tarafından hem içme suyu hem de tarım sulama şebekesi hattı çekildi.

"İLÇE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, amaçlarının yeniden yerleşim alanına acılan mahallelerde altyapıyı hazırlayarak vatandaşa rahat bir hizmet sunmak olduklarını belirterek, “Burada yapılacak tarım alanındaki üretimler, ilçe ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölgede oluşan huzur ortamı, ilçenin kalkınmasına ve vatandaşların refah seviyesinin yükselmesine vesile olacaktır” dedi.

Çukurca'da mahalleler suya kavuşuyor

Çukurca'da mahalleler suya kavuşuyor

Çukurca'da mahalleler suya kavuşuyor

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