taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Bayrak Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan tesis, ziyaretçilere Çukurca manzaralı havuz keyfi sunacak.

DHA | 25.08.2019 - 11:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor

Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde çok önemli değişimler yaşanıyor.

1500 RAKIMLI ÜS BÖLGESİNE SOSYAL TESİS

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçede terörle mücadele konusunda başarılı çalışmalar yürütülüp, huzur ortamı sağlanınca artık sosyal yaşama dönük önemli değişimler yaşanmaya başlandı. İlçe merkezine yakın olan ve ihtiyaç duyulmayan üs bölgeleri artık farklı amaçlarla kullanılıyor. Çukurca'nın kuzeyinde bulunan 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi de Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor.

Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor

HAVUZ, KAFETARYA, TERAS YER ALACAK

Bugüne kadar polisin ve askerin terörle mücadelede etkin olarak kullandıkları Bayrak Tepe Üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, çocuk havuzu ayrıca çevresinde kafeterya, fırın ve seyir terası bulunan bir sosyal tesis inşa ediliyor. Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı görüp, doyumsuz bir manzara sunan eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayabilecek.

Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor



Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor



Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor



Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor

Çukurca'daki üs bölgesine havuz yapılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

210
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

82
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

123
Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

Ersun Yanal: Oyunu beğenmedim, sorumlu benim

74
Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

Sualtı hokeyinde genç erkek milli takım dünya şampiyonu

22
G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

G7 Zirvesi'nde polis, gazetecilerin gaz maskelerini topladı

12
Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

Bağcılar'da bitişik iki bina, hasar nedeniyle boşaltıldı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir