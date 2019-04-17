Çukurcalı 37 çocuk hayalini yazdı: Zap Suyu Düşleri

Çukurcalı 37 çocuk, bir hayal kurdu ve onun peşinden giderken yanlarında destek olan büyükleri de vardı. Öyle ki hayalleri gerçek olmuş, kitaplarının tanıtımı için İstanbul’a kadar gelmişlerdi. Bu sabah kitaplarının tanıtımını yapan bu enfes çocuklar, kaldıkları 2 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret ettiler...

Tanıtıma Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ile kitabın koçluğunu üstlenen Yazar Elif Ayla ve Çizer Elif Yemenici de katıldı…

ZAP SUYU DÜŞLERİ

Zap Suyu Düşleri, Çukurca’nın 10 sene sonrası için bugün görülmüş bir rüyanın kitabı. Üstelik 37 çocuk, hep birden görüyorlar bu rüyayı ve sonra bir şişenin içine konulan bir mektup edasında yazıp, çok uzaklara ulaştırmak istiyorlar; evlerinden çok uzaklara…

Bir selam göndermek için. Tanışmak için. Okunmak, tanınmak, anlaşılmak için…

Bu çocuklar, yalçın kayaların üzerinde uçan kuşları, kilimlerdeki desenleri, camii damlarındaki yemeklerini, bahar şenliklerini, halaylarını, masallarını, türkülerini yazdı. Belki de tek istedikleri bir “Merhaba” demekti. Bir kez de ben ileteyim onların hayal dünyasından kalbimize dokunmak isteyen bu selamı:

“Merhaba Türkiye!”

(Elif Ayla - Elif Yemenici)

“BAZEN KELİMELER YETMEDİ”

Yazar Elif Ayla, Zap Suyu Düşleri için konuşmasında şu açıklamaya yer verdi:

“’ZapSuyu Düşleri’ bizim için çok önemli bir proje. Hayykitap olarak Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi ile birlikte bir hayal kurduk ve dedik ki biz bir şey yapalım içinde çocuklar olsun; ama çocuklar öyle bir olsun ki biz onlar için düşünmeyelim biz onlar için hayal etmeyelim çünkü biz zaten onlar için bir sürü şey düşünüyor ve hayal ediyoruz. Bu defa onlar hayal etsin; zaten en güzel hayali onlar kuruyorlar. Onlar çok güzel gündüz düşü kuruyorlar ve onlara gündüz düşlerini soralım “Gerçekten ne istiyorsunuz?” demek istedik. Gözlerinin içine baktık “Gerçekten ne istiyorsunuz?” dedik. “10 sene sonrası için ne istiyorsun? Çukurca için ne istiyorsun? Türkiye için ne istiyorsun? Dünya için ne istiyorsun? 10 sene sonra sen genç bir kız olduğunda genç bir adam olduğunda anne ve baba olmaya hazırlandığında sence dünya nasıl bir şey olsun? Çukurca nasıl bir yer olsun?” dedik ve onlar anlattılar, biz sevgili Elif Yemenici ile birlikte onların anlattıklarını görmeye çalıştık. Bazen kelimeler yetmedi. Bir yazar olarak projede en zorlandığım taraf buydu. Çocukların duygularını tam olarak anlatacak kelimeler zaman zaman yoktu. Biz de onlara 'peki bunu başka nasıl anlatabilirsin' diye sorunca, tarif ettikleri şeyleri tasvir ettiğimizde, anlatmaya çalıştıkları 'Zap Suyu Düşler'ine hikayeler olarak girdi".

“TÜM KÖYLERİMİZDE KİTAP-KAFELER OLUŞTURULDU”

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ise, en büyük yatırımın çocuklara olması gerektiğini vurgulayarak proje ile ilgili şunları söyledi:

"Bunu fark ettikten sonra 2017'de kaymakamlık ve belediye olarak ortak bir protokol imzaladık. Bu protokol çerçevesinde 'Çukurca Eğitim Kalitesini Arttırma Projesi' ortaya çıktı. Proje kapsamında okullarımızın çevrelerinin, sınıfların düzenlenmesine gayret ettik. Her okulda bir kütüphane oluşturduk. En sonda bir kitap-kafe projesi yaptık. Şu anda sadece Çukurca'nın merkezinde değil, tüm köylerimizde kitap-kafeler oluşturuldu. Yani görevimiz süresince elimizden geldiği kadar eğitime destek verdik. Bu kitap çalışması da bu projenin içerisindeydi. Çocuklarımızın bu çalışma vasıtasıyla İstanbul'da olmalarını da çok anlamlı buluyorum".

Zap Suyu Düşleri

Çukurcalı Çocuklar

Hayykitap

S.: 56

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Damla Karakuş

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