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Çukurova 12'inci Kitap Fuarı 5 Ocak'ta başlıyor

Çukurova 12. Kitap Fuarı, 5-13 Ocak 2019 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 16:49..
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Yılın ilk kitap fuarı Çukurova Kitap Fuarı’na 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak.

PEK ÇOK YAZAR VE SANATÇI YER ALACAK

Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları arasında Füruzan, Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Aret Vartanyan, Canan Tan, Ayşe Hür, Zeynep Altıok Akatlı, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Tülin Kozikoğlu, Sinan Meydan, Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Behiç Ak, Mete Yarar, Çiğdem Gündeş, Kerem Fırtına, Erdoğan Aydın, Selim Temo, Toprak Işık, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Sinan Tuzcu, Kemal Hamamcıoğlu, Menderes Samancılar, Kahraman Tazeoğlu, Koray Avcı Çakman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Sinan Yağmur ve daha pek çok yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

Çukurova 12'inci Kitap Fuarı 5 Ocak'ta başlıyor

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