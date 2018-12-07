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Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

Belediyenin eski çalışanı olduğu öğrenilen kişi binadakilere ateş açtı. Yaralanan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 16:33..
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Çukurova Belediyesi Zabıta Amirlerinden Ahmet Altuğ, pasif görev verildiği gerekçesiyle bugün belediye binasına silahla gelerek, Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez ve zabıta komiseri Habil Akmaz’ı yaralandı.

ZABITA MÜDÜRÜ VE ZABITA AMİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 3 kişi özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Zabıta Müdürü Aydoğdu ile zabıta amiri Kenan Sönmez'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra başına silah dayayan saldırgan polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

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