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Samsun kanolayla sarıya büründü

İlkbaharın gelmesiyle, Samsun ili sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda açan kır çiçekleri, güzel görüntü oluşturdu.

AA | 24.04.2019 - 11:35..
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Samsun ili sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda tarlalara ekilen kanolalar, şehri sarıya boyadı.

Samsun kanolayla sarıya büründü

KANOLA BİTKİLERİ ÇİÇEK AÇTI

Türkiye’nin ham yağ açığının giderilmesine sağlayacağı katkı nedeniyle ekimi özendirilen ve ‘’biyodizelin en iyi hammaddesi’’ olduğu belirtilen kanola bitkileri, çiçek açmaya başladı.

Samsun kanolayla sarıya büründü

AYÇİÇEĞİNE ALTERNATİF

Kanolalar, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan bir bitki.

Samsun kanolayla sarıya büründü

Kanola tarlalarına gidenler, renk cümbüşünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Samsun kanolayla sarıya büründü

Samsun kanolayla sarıya büründü

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