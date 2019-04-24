Samsun kanolayla sarıya büründü

Samsun ili sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda tarlalara ekilen kanolalar, şehri sarıya boyadı.

KANOLA BİTKİLERİ ÇİÇEK AÇTI

Türkiye’nin ham yağ açığının giderilmesine sağlayacağı katkı nedeniyle ekimi özendirilen ve ‘’biyodizelin en iyi hammaddesi’’ olduğu belirtilen kanola bitkileri, çiçek açmaya başladı.

AYÇİÇEĞİNE ALTERNATİF

Kanolalar, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan bir bitki.

Kanola tarlalarına gidenler, renk cümbüşünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.