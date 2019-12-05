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Çukurova’nın Ayasofyası'na çelik kafes

Bin 800 yıllık tarihi Ala Camii'ye demir, çelik, alüminyum ve özel malzemelerden çatı eklendi.

İHA | 05.12.2019 - 13:37..
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Roma döneminde Ayasofya Camii’nden yaklaşık 2 asır önce yapılan, Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar ibadete açık olan tarihi Ala Camii restore edildi.

2014 yılından bu yana yapılan restorasyon çalışması sonucu tarihi caminin üzerine demir, çelik, alüminyum ve özel malzemelerden çatı eklendi.

RESTORASYON REZALETİ

Bu restorasyona tepki gösteren Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, Tarihi neredeyse 2 bin yıla uzanan Ala Camii’de bir restorasyon rezaleti var. Ala Camii Romalılarda tapınaktı, Bizans zamanında kiliseydi, Dulkadiroğlu Beyliği ve Osmanlı zamanında ise minare eklenerek cami olarak kullanıldı.

Çukurova’nın Ayasofyasına tepki çeken restorasyon -1

Çukurova’nın Ayasofyası'na çelik kafes ViDEO

"BU TARİHE SAYGISIZLIKTIR"

Yavuz Sultan Selim’in dedesi Alaüddevle Bozkurt Bey bu yeri camiye çevirdi. Yüzyıllardır bu cami kendi özelliğini korudu. Şimdiki zamanımızda ise caminin minaresi ve çatısı bir çelik kafes içerisine alındı. Caminin tarihi dokusuna dokunulmuş ve tahrip edilmiş. Bu tarihe saygısızlıktır. Buna seyirci kalamayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Kozan ilçesine geldiğinde tarihi Hoşkadem Camii'sine geldiğinde orada pvc malzemesi kullanıldığını görüyor, yanlış yapıldığını söylüyor ve aslına uygun yeni baştan onarılmasını istiyor.

Çukurova’nın Ayasofyasına tepki çeken restorasyon -3

"BİLİM, SANAT VE İNSALIK FACİASIDIR"

Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Bu bir bilim, sanat ve insanlık faciasıdır. Bu Mimar Sinan’dan bu yana devraldığımız İslam kültür inancına ters bir durumdur. Buraya müdahale yapılmasını ve buranın aslına uygun bir şekilde onarılıp kamuoyuna açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Çukurova’nın Ayasofyasına tepki çeken restorasyon -2

Çukurova’nın Ayasofyasına tepki çeken restorasyon -4

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