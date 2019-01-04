Cuma namazı çıkışında silahlar konuştu: 5 yaralı

Cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde bulunan Mustafa Şahin Camisi’nin önünde meydana geldi. Namaz sonrası cami önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Çok sayıda merminin ateşlendiği kavgada, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik çemberi altına alırken, bölgeye girişlere izin vermedi. 112 ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları çeşitli hastanelere götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışması sürerken, bazı araçların da zarar gördüğü görüldü.

HUSUMET CUMA NAMAZI ÇIKIŞINA TAŞINMIŞ

Polis olaya karışan şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayın iki grup arasında bulunan husumetten kaynaklandığı söylendi

Öte yandan, namaz kılmak için camide çok sayıda kişinin olduğu, şans eseri daha fazla yaralanan veya ölenin olmadığı öğrenildi.

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