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Cumalıkızık'a ziyaretçi akını

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'a akın etti.

DHA | 10.06.2019 - 12:31..
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Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulan Cumalıkızık, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce, Unesco Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Cumalıkızık; tarihi evleri, Arnavut kaldırımlı yürüyüş yolları, müze, restoran ve kafelerinin yanı sıra hediyelik eşya butikleri ile ilgi görüyor.

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ZİYARET

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Osmanlı dönemi sivil mimarisini günümüze taşıyan Cumalıkızık evlerini görmek, Arnavut kaldırımlı taş yollarda yürümek, köy kahvaltısı yapmak, tarih ve doğayla iç içe olabilmek ve dar sokakları görmek için köyü ziyaret ediyor.

Bayram tatili boyunca köye gelen binlerce ziyaretçi, yaptıkları alışverişler ile esnafın da yüzünü güldürdü.

Cumalıkızık'a ziyaretçi akını

'CİN ARALIĞI' SOKAK

Birçok dizi, reklam ve belgesel filmi çekimlerinin yapıldığı Cumalıkızık'ta, 'Cin Aralığı' olarak bilinen dar sokak da büyük ilgi görüyor.

Ziyaretçiler, girişten bakıldığında çıkmaz sokak olarak görünen, sadece 1 kişinin yürüyebileceği bu sokaktan geçmek için sıraya giriyor. Ziyaretçiler, dar sokakta yürüyerek fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

"CUMALIKIZIK’A BİRÇOK ÜLKE VE ŞEHİRDEN GELİYORLAR"

Cumalıkızık’ta 20 yıldır esnaf olduğunu söyleyen Cem Reşit İdil, "Burası benim annemin köyü. Burada karadut suyu satıyorum. Buraya İstanbul, İzmir, Çin, Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere birçok yerden geliyorlar. Her gelen buradan alışveriş yapıyor. Burası çok kalabalık. Sıcak olduğu zaman daha çok insan geliyor ve bizim işlerimizi de olumlu etkiliyor. Burada meşhur köy kahvaltısı ve gözleme yiyebileceğiniz yerler var. Buraya gelen bir daha geliyor. Tatillerde Cumalıkızık’a binlerce insan geliyor ve ciddi bir yoğunluk oluyor." dedi.

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